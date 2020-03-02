В Саратовскую область поступил первый транш в 500 миллионов рублей на ремонт тротуаров в Саратове. Об этом пишут сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина на своей странице в Instagram.

Деньги пойдут на первый этап программы, в рамках которой должны быть отремонтированы тротуары рядом со школами, больницами, поликлиниками, детскими садами.

— Сейчас городская администрация разрабатывает сайт со списком адресов, где тротуары отремонтируют в первую очередь. Он заработает в ближайшее время, — говорится в посте.