В Саратовской области состоялся выпуск в Волгу первой партии мальков в рамках акции «Водорослям крышка!». Несколько месяцев жители областного центра собирали пластиковые крышки из-под напитков, сдавали их в специализированные контейнеры, помогали сортировать. Все крышки были сданы на переработку, а на вырученные средства закуплены мальки. Всего в Волгу выпустили 75 тыс. маленьких сазанов, толстолобиков и белых амуров.

Саратовский филиал «Ситиматик» взял на себя организационную часть работы по привлечению учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Саратовской области к проекту. Воспитанники 287 учебных заведений собирали пластиковые крышечки от напитков с маркировкой «2». По итогам первой волны акции ребята собрали и отправили на переработку саратовскому предприятию 2,4 тонны пластиковых крышек. На вырученные средства закуплено 14 484 малька травоядных рыб. Всего в результате акции «Водорослям крышка!» жителями города было собрано 3,5 тонны крышек.

-Проект «Водорослям крышка!» направлен на решение сразу трех задач: предотвращение активного цветения реки, замусорености берегов и приобщение жителей к раздельному сбору отходов. Именно из-за многогранности проекта мы с радостью откликнулись на предложение об участии АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР» и ассоциации производителей и импортеров «ЭКОПРО». В каждой школе и детском саду прошли обучающие уроки об оздоровлении Волги, чтобы ребята понимали ценность проекта и участия в нём. Судя по результатам первого этапа акции, идея нашла большой отклик. Собрав крышечки с точек их накопления, мы поразились объемам. На выпуск мальков приехали, чтобы своими глазами посмотреть на результата работы нескольких месяцев, — рассказала руководитель просветительской программы Саратовского филиала АО «Ситиматик» Эльмира Тугушева.

Акция «Водорослям крышка!» не останавливается. В детских садах и школах дети продолжают собирать крышечки с маркировкой «2». Второй выпуск мальков планируется на весну 2022 года.