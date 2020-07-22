Сегодня были подведены предварительные итоги ЕГЭ-2020 в Саратове, рассказывает пресс-служба администрации города.

Пока что известны результаты экзаменов по географии, информатике и ИКТ, литературе и русскому языку. Исходя из предварительных результатов, сто баллов получили 25 учеников из 18 образовательных учреждений.

Наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом – по географии и литературе возросло количество работ, набравших от 80 до 100 баллов. Но участники ЕГЭ-2020 предпочли проигнорировать задания с развернутым ответом по информатике и ИКТ.

По сто баллов набрали: одна работа по литературе из Восточно-Европейского лицея, три работы по информатике и ИКТ из Физико-технического лицея №1, лицея №56 и гимназии №1 и 21 работа по русскому языку по одному человеку из разных школ.