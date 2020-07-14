Сегодня в ходе онлайн-брифинга, организованного Федеральным экологическим оператором и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, было объявлено об открытии в Саратовской области «Менделеевского класса».

Учащиеся «Менделеевского класса» будут иметь доступ к самым передовым химическим знаниям и новейшему технологическому оборудованию для проведения опытов и наблюдения за химическими реакциями. Закончив класс, выпускники получат льготы для поступления в РХТУ.

Заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков в ходе онлайн-брифинга рассказал, что «Менделеевские классы помогут школьникам определиться с будущей профессией еще за партой.

— Мы рассматриваем возможность, чтобы участники программы выполняли проектную работу по окончании обучения, чтобы получить дополнительные балы к ЕГЭ, — отметил он.

Класс откроется в поселке Михайловский, где находится первый в России комбинат по уничтожению химического оружия. Как подчеркнул глава поселка Алексей Романов, новый класс с углубленным изучением химии станет хорошим подспорьем для школьников, всерьез интересующихся наукой. Он также заметил, что уже сейчас школьники и их родители проявили большой интерес к новому классу.

—Школьники спрашивают, кто и как сможет попасть в «Менделеевский класс», какая будет программа обучения. Родители в восторге от будущей программы, так как это даст импульс к развитию нашего муниципального образования, — сказал глава поселка.