В Саратов прибили первые троллейбусы из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас они поступили в Ленинского депо, где проходит дезинфекцию и повторный технический осмотр.

— Троллейбусы будут поступать к нам партиями. Сегодня ожидаем еще четыре и в течение сентября весь электротранспорт мы получим. В первую очередь троллейбусы проходят санитарную обработку как внутри, так и снаружи. Затем техническое обслуживание – механики проверяют исправность ходовой части, рулевого управления. Потом после обкатки они выйдут на маршруты нашего города. Троллейбусы очень нам понравились, как внешне, так и внутренне. Салон очень комфортабельный, также они оснащены кондиционерами – один в салоне, другой в кабине водителя. Сегодня поступил звонок от водителя, который ранее работал у нас, а потом уехал в Москву, и поскольку сейчас к нам начали поступать столичные троллейбусы, он решил вернуться и работать на них здесь, — рассказала заместитель генерального директора Ленинского троллейбусного депо по эксплуатации Татьяна Кудряшова.

Новые троллейбусы оснащены камерами наблюдения, запись с которых выводится на экран в кабине водителя. Транспорт приспособлен для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми – он низкопольный и есть специальная площадка, где можно разместить инвалидное кресло или коляску.