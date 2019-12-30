Во время новогодних каникул из саратовский аэропорт «Гагарин» обслужит более 120 регулярных рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Последним рейсом в 2019 году 31 декабря в 21:20 в Москву вылетит рейс авиакомпании «Победа», первым в новом году в 10:10 приземлится тоже московский рейс «Аэрофлота».

Всего в течение новогодних каникул планируется обслужить более 120 рейсов, или свыше 15 тысяч пассажиров. В праздники из аэропорта «Гагарин» можно будет слетать в Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Дубай.