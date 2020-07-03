Сегодня, 3 июля, участники основного периода ЕГЭ сдавали свои первые экзамены по информатике, литературе и географии. Экзамены прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.

На одном из пунктов проведения ЕГЭ присутствовала заместитель председателя областного правительства Ирина Седова. Она прокомментировала, как проходил первый день сдачи экзаменов.

— Сегодня я была на одном из пунктов проведения экзаменов. Экзамены прошли в спокойном рабочем режиме с соблюдением профилактических мер – это дезинфекция помещений, автобусов, рассадка детей с учетом социальной дистанции, измерение температуры у участников. Все пункты проведения экзаменов оснащены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками для рук, дезинфицирующими средствами для помещений, средствами индивидуальной защиты. По информации минобразования области сообщений о сбоях и нарушениях не поступило, — рассказала Ирина Седова.

В этом году применялась новая техника для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных работ, которая производилась прямо в аудиториях через передачу всех необходимых материалов по интернету.

Выпускники узнают результаты по географии, литературе и информатике не позднее 17 июля.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа.