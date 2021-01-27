Комплекс объекта по уничтожению химического оружия в поселке Михайловский Саратовской области 25 января передан ФГУП «Федеральный экологический оператор». На его базе будет создан экотехнопарк по переработке промышленных отходов.

Как рассказал первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков, Госкорпорация «Росатом» полноценно входит в Саратовскую область, чтобы создавать в регионе новые предприятия и рабочие места.

«Федеральный экологический оператор» продолжит работу по ликвидации последствий уничтожения химического оружия, а затем приступит к подготовке площадки для экотехнопарка, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

— Современное предприятие станет не просто перерабатывать отходы I и II класса, а будет производить продукцию, востребованную на рынке. Это и вопрос импортозамещения, реализации новых технологий, подготовки высококвалифицированных кадров, и конечно, социально-экономическое развитие региона, – отметил на торжественной церемонии передачи имущества Максим Корольков.

— С сегодняшнего дня производственные мощности этого объекта будут служить интересам охраны окружающей среды и использоваться для отечественной промышленности по переработке отходов. Уверен, что коллектив ФГУП «ФЭО» успешно справится с задачей развития производства, — передал директор Департамента химической промышленности и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов приветствие министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Работники ФКП «Горный» уже трудоустроены на экотехнопарк «Михайловский». На встрече с коллективом предприятия обсуждались вопросы социальной поддержки работников. По словам председателя профсоюзной организации ФГУП «ФЭО» Сергея Сускина, работники получат пакет медицинских услуг, материальную поддержку, санаторно-курортное лечение.

Средняя заработная плата в «Михайловском» в среднем на 18 процентов выше, чем на других промышленных предприятиях Саратовской области.

— Люди завершат работу, которой занимались до сих пор, то есть ликвидацию последствий деятельности по уничтожению химического оружия, и будут вовлечены в создание нового предприятия, а уже в 2024 году перейдут к переработке отходов I и II класса, – уточнил Максим Корольков.

В целом экотехнопарк обеспечит около тысячи рабочих мест и станет одним из крупнейших налогоплательщиков в Саратовской области.

Новые кадры для производства также буду готовить со школьной скамьи. Для этого ФГУП «ФЭО» вместе с РХТУ им. Д.И. Менделеева открыло «Менделеевские классы» в школе поселка Михайловский, где школьники, начиная с восьмого класса углубленно изучают химию.

Как отметила заведующая кафедрой общей и неорганической химии РХТУ Наталья Свириденкова, для ребят проводят мастер-классы, семинары и интересные эксперименты по химии для того, чтобы они ориентировались в предмете и в дальнейшем выбрали в качестве профессии химию. По ее словам, стране нужны грамотные квалифицированные химики и химики-технологи.

— В Саратовской области огромное количество предприятий, которые связаны с химией и химической технологией. И этим предприятиям нужны свои кадры, которые нужно готовить, прежде всего, на местах, чтобы не забирать умных детей из регионов. В области нужны эти люди – умные, талантливые, чтобы регионы поднимались, – добавила заведующая кафедрой аналитической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева Светлана Стаханова.