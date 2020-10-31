Председатель ГД Вячеслав Володин посетил место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе, где строят Парк покорителей космоса. Об этом сообщили в аккаунте его сторонников в соцсети Instagram.

Сейчас уже сделано мощение событийной площадки объекта, основание “Стены славы”, будущей смотровой площадки и входов в нее на месте приземления Юрия Гагарина.

Завершены работы по стеле и памятнику Юрию Гагарину, постамент забетонировали, его облицуют натуральным камнем.

Вдоль главной дороги сажают деревья, а также в кедровнике и на поле “108 минут”.

На месте приземления космического корабля “Восток-1” сделают смотровую площадку.

Первый этап работ завершат к 12 апреля — 60-летию первого полета в космос.

Федеральный политик отметил, что желательно завершение всех работ, требующих плюсовых температур, до декабря.

Напомним, что частью парка станет аэроклуб имени Гагарина.