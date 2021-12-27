Журналисты Первого канала заклеймили позором коммуниста Валерия Рашкина.

В итоговой новостной программе 26 декабря история с депутатом Госдумы от КПРФ, который незаконно добыл на охоте лося, получила антиноминацию «Позор года».

Авторы сюжета показали также мемы вокруг этой ситуации, которые помогут незадачливым охотникам не спутать лося с кабаном.

Напомним, в октябре 2021 года Рашкин был пойман на браконьерстве в лесу под Саратовом. После безуспешных попыток отказаться от вины в отстреле лося без разрешения политик признал вину и лишился депутатской неприкосновенности.