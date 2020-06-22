В Саратовской области в пятницу, 20 июня, прошел первый летний «свадебный бум», сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС.

В этот день свои отношения зарегистрировали 182 пары молодоженов. Регистрация брака проходила в торжественной обстановке, но без гостей. Женихи и невесты были в средствах индивидуальной защиты.

— Свадебный ажиотаж во много оправдан не только красивой датой, которая, безусловно, имеет место быть при выборе торжества, но и особенностями 2020 года. Много пар перенесли регистрацию брака с апреля и мая на июнь. Всего на летний сезон нами принято уже более 2,2 тысячи заявлений и эта цифра продолжает расти, — говорит начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.