С 19 по 21 ноября состоится первый онлайн-хакатон «Volga Iron Hack»,
организованный Приволжской железной дорогой и венчурной компанией YellowRockets.
Мероприятие пройдёт с целью поиска инновационных решений для повышения
эффективности производственных процессов в подразделениях магистрали.
Для участия в хакатоне приглашаются программисты, продакт-менеджеры,
аналитики, маркетологи, дата-сайентисты и дизайнеры, которым предстоит выполнить
ряд разноплановых заданий. Качество предлагаемых идей и решений оценит комиссия
экспертов. Победитель «Volga Iron Hack» получит 150 тысяч рублей и возможность
дальнейшего сотрудничества с ОАО «РЖД».
Подать заявку на участие и узнать более подробную об онлайн-хакатоне можно по
ссылке: https://codenrock.com/contests/volgaironhack#/.
Регистрация участников проводится до 17 ноября.