С 19 по 21 ноября состоится первый онлайн-хакатон «Volga Iron Hack»,

организованный Приволжской железной дорогой и венчурной компанией YellowRockets.

Мероприятие пройдёт с целью поиска инновационных решений для повышения

эффективности производственных процессов в подразделениях магистрали.

Для участия в хакатоне приглашаются программисты, продакт-менеджеры,

аналитики, маркетологи, дата-сайентисты и дизайнеры, которым предстоит выполнить

ряд разноплановых заданий. Качество предлагаемых идей и решений оценит комиссия

экспертов. Победитель «Volga Iron Hack» получит 150 тысяч рублей и возможность

дальнейшего сотрудничества с ОАО «РЖД».

Подать заявку на участие и узнать более подробную об онлайн-хакатоне можно по

ссылке: https://codenrock.com/contests/volgaironhack#/.

Регистрация участников проводится до 17 ноября.