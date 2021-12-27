В 2022 году в Саратовской области планируется открыть первый школьный «Кванториум».

Детский технопарк будет создан по нацпроекту Президента РФ «Образование». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В ближайшее время будет определена школа, на базе которой разместится «Кванториум». Ожидается, что он начнёт работать в сентябре следующего года.

Технопарк «Кванториум» — крупный образовательный центр, где дети и подростки могут получить дополнительное образование по научно-исследовательским и техническим направлениям.

С 2019 года в Саратовской области работает «Кванториум» на базе СГТУ им. Гагарина.