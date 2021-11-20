Сегодня, 20 ноября, в Саратовской области выпал первый снег. В связи с изменением погодных условий ГИБДД призывает саратовцев быть аккуратнее на дорогах.

В заснеженную погоду тормозной путь авто увеличивается до двух раз. Госавтоинспекция рекомендует водителям избегать резких торможений и маневров, а также держать большую дистанцию до идущего впереди транспорта.

Лучшим советом для пешеходов будет осмотреться, прежде, чем переходить дорогу, чтобы убедиться, что все автомобили остановились. В время перехода стоит отказаться от пользования гаджетами.