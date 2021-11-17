Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По их итогам в финал вышла 1000 человек из 76 регионов России, в том числе студенты из Саратова. Состязание за главные награды конкурса пройдёт с 27 по 29 ноября 2021 года в городе Сочи. В результате будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Орхан Зейналов, студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, рассказывая о пользе Всероссийского проекта, отметил: «Твой Ход» — это не предметная олимпиада, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся нам во взрослой жизни, поэтому прохождение в финал многое для меня значит. Совсем скоро всем участникам предстоит продумать и спроектировать «университет будущего». Надеюсь, что опыт, накопленный за мою активную студенческую жизнь, поможет мне сделать университет, в котором каждый из нас захочет учиться. Рад, что снова увижусь с друзьями и единомышленниками, а в будущем возможно эти знакомства сыграют важную роль в профессиональной среде».

В полуфиналах студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов они определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали психологи, инструкторы и тренеры по обучению, которые оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации.

— Чтобы стать успешным человеком необходимо постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, двигаться вперёд и совершенствоваться. Участие в конкурсе «Твой Ход» дало мне возможность раскрыться и проявить себя. Это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Я стала увереннее в себе, научилась придумывать нестандартные решения и реализовывать самые крутые идеи. «Твой Ход» раскрыл во мне потенциал и стал хорошим стартом для будущей самореализации, – поделилась впечатлениями студентка ПИУ РАНХиГС Ирина Харькова.

Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая тысяча, набравшая наибольшее количество баллов, получила путёвки в финал.

— Я очень обрадовалась, когда узнала, что прошла в финал такого масштабного конкурса. Участие в полуфинале позволило раскрыть свой потенциал, определить свою роль и сильные стороны. Безусловно, это был интересный опыт работы в команде с талантливыми студентами со всей страны. Во время подготовки и прохождения этапов конкурса, я смогла увидеть свои недочёты и чётко определить дальнейшие пути движения. Где, как не в таких конкурсах, можно применить и показать все свои умения, пополнить багаж своих знаний, а также приобрести колоссальный опыт, который пригодится в профессиональной деятельности. Я верю, что ничто в жизни не проходит бесследно, и что каждый наш малейший шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни, – сказала Юстина Сафронова, студентка Президентской академии.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Отметим, что Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч молодых людей со всей страны.