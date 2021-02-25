Первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев пообещал разобраться с причинами и последствиями коммунальной аварии на водопроводе, из-за которой город остался без тепла и водоснабжения.

— Ситуация беспрецедентная. В причинах ещё предстоит разбираться. Сейчас важно максимально быстро восстановить работоспособность систем водо-, тепло- обеспечения населения и не допустить дальнейших негативных последствий.

В настоящее время теплоснабжение отсутствует в порядка 200 многоквартирных жилых домах и около 15 объектах соцсферы.

По информации ООО «КВС» все восстановительные работы завершены, система водоснабжения находится на заполнении. Максимально оперативно необходимо обеспечить подвоз питьевой воды к социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием и котельным, чтобы обеспечить непрерывную циркуляцию в теплоносителях. Муниципальным предприятиям поручено включиться в эту работу и оказать поддержку в обеспечении спецтехникой. Главам районов необходимо организовать работу с управляющими компаниями, чтобы по мере наполнения систем водой, быть готовыми к подаче ресурсов.

Ситуация находится на моем личном контроле. Во второй половине дня назначено оперативное совещание по анализу сделанного и дальнейшим действиям, — заявил Сергей Грачев.

Напомним, сегодня ночью из-за аварии на водопроводе без тепла и воды осталось почти полмиллиона жителей Саратова.