На сайте Госзакупок появилась информация о закупке песка для нового пляжа. Объявлен торг на поставку 2100 тонн песка на новый пляж возле набережной Саратова.

Подрядчик должен будет доставить песок к пляжу между 2-й Садовой и Шелковичной. Песок должен быть речным, промытым и очищенным от инородных примесей и ракушек, которые также могут быть переносчиками бактерий и паразитов.

Заказчиком выступает дирекция парков и скверов города Саратова, сумма контракта составляет 1,1 миллион рублей. Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней.