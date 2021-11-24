Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев сообщил, что на сегодня, 24 ноября, количество сотрудников транспортной отрасли, прошедших иммунизацию, составляет 79,2%.

-Общая численность работников в этой сфере составляет 18 тыс. 601 человек, из которых вакцинировано 13 тыс. 944 работника, количество сотрудников, имеющих медицинский отвод -793, — добавил министр.

Чтобы избавиться от давках в автобусах усилен контроль за ежедневным выпуском подвижного состава на линию, особенно в утренние и вечерние часы пик.