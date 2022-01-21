В СМИ появилась информация, что в Лысогорском районе снегом заметен проезд в деревню Новые Пески.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев доложил губернатору Саратвоской области Валерию Радаеву, что в настоящее время на данном участке работает тяжелая техника. Ожидается, что в течение часа проезд будет обеспечен.

Глава района Валентина Фимушкина проинформировала, что в населенном пункте проживают 25 человек. Запас продовольственных товаров, лекарств имеется. На постоянной связи находится староста села.

Губернатор поставил задачу всем оперативным, дорожным службам усилить работу в выходные дни с учетом того, что ожидаются сильные снегопады на территории региона.