В Вольске в полицию обратился 39-летний житель Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Он прибыл в село Междуречье Вольского района для покупки дома. Сделка прошла успешно и мужчина отправился в райцентр, где вечером во время прогулки на набережной на него напали.

Злоумышленник отобрал у него рюкзак с деньгами, вещами и документами и избил его.

Пострадавший с сломанным носом и ушибами обратился в больницу, где медики оказали ему помощь. Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 37-летнего рецидивиста из села Синодское Воскресенского района. Выяснилось, что он успел потратить чужие деньги.

Его отпустили под подписку о невыезде.