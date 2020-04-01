Глава Балашовского района Саратовской области Павел Петраков уверяет, что ажиотажа по приему документов на оформление пропусков допущено не было.

— В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации сведениями об организации работы по выдаче пропусков для работников организаций, продолжающих осуществлять свою деятельность в условиях карантинных мероприятий, хотелось бы прояснить некоторые моменты.

В первую очередь, существенных задержек с приемом документов от представителей организаций нет. Сотрудники администрации Балашовского района предварительно были проинструктированы о мерах по максимально быстрому оформлению документов. Работа налажена таким образом, чтобы соблюсти интересы работников как в части быстроты оформления документов, так и в части соблюдения мер предосторожности и личной безопасности. Сейчас, как и в целом в течение дня, обстановка рабочая, при увеличении количества ожидающих привлекаются дополнительные, также прошедшие инструктаж, работники администрации. Принимаются все возможные меры по обеспечению эффективного, но безопасного процесса оформления специальных пропусков. На данный час очереди отсутствуют, — говорит глава района.

Напомним, сегодня из-за введения пропускного режима на территории области с завтрашнего числа, возле зданий муниципального управления образовались большие очереди из желающих оформить эти документы. Никаких санитарных правил в этих очередях не соблюдалось. На ситуацию обратил внимание Председатель госдумы Вячеслав Володин и потребовал от губернатора Саратовской области Валерия Радаева решить проблему. После чего введение режима пропусков было сдвинуто на два дня.

Сегодня же было объявлено об 11 новых заболевших в Саратовской области за минувшие сутки.