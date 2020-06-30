Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, победитель Кубка мира Вреж Петросян призвал жителей региона принять участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

— Изменения в Конституции – это очень важное решение, которое мы должны принять всей страной. О того, как мы проголосуем, зависит будущее России, ведь поправки охватывают все стороны нашей жизни. Они касаются и медицины, и защиты семьи и детства, направлены на обеспечение социальных гарантий трудящимся и помощь пенсионерам, заботу об экологии, сохранении национального языка и культуры, защиту исторической памяти и многое другое.

Хочу отметить беспрецедентные меры безопасности, принятые, чтобы каждый мог спокойно и в комфортных для себя условиях выразить свое мнение. Голосование стартовало 25 июля.

Многие мои знакомые уже сделали свой выбор на выездных участках возле своих домов, либо пришли на стационарные участки в свободное время, где проголосовали без всяких очередей и убедились, что процедура проходит с соблюдением всех санитарных требований.

От решения каждого из нас зависит, в какой стране мы будем жить! В стороне оставаться нельзя, всем нам необходимо сделать выбор и принять участие во всероссийском голосовании! — говорит спортсмен.