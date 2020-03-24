Саратовская певица Elvira T перенесла концерт в своем родном городе. Информация об этом появилась в ее официальной группе ВКонтакте.

— В силу обстоятельств и заботе о вашем здоровье, весь тур переносится на осень, — готовиться в посте.

Землячка должна была выступить для саратовцев 29 апреля, но из-за пандемии коронавируса решила отложить мероприятие. Новую дату она еще не назвала.

Напомним, что Эльвира не единственная артистка, которая перенесла концерт из-за инфекции. Ранее это уже сделали «Руки вверх» и Ольга Бузова.