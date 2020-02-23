По словам ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина, она будет бороться за права женщин.

В интервью «Фонтанке» Пригожин рассказал, что певица Валерия намеревается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и для это она собирает свою партию «Сильные женщины». Артистка планирует стать союзницей Оксаны Пушкиной — одной из авторов проекта о профилактике семейно-бытового насилия.

Кроме того, наша землячка может продвинуть культуру спорта наравне с Сергеем Шнуровым.

Являются ли эти планы окончательными Пригожин не подтвердил. Однако заявил, что «такие мысли у нас есть».

Напомним, певица Валерия родилась и начала свою карьеру в Аткарске Саратовской области. Также именитая артистка одной из первых оценила новый международный аэропорт «Гагарин».