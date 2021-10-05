Валерия посвятила пост в своём Instagram маме.

В День учителя, 5 октября, артистка обратилась к самому дорогому человеку с тёплыми словами.

— С Днем учителя, дорогие наши педагоги и наставники! Для нашей семьи этот праздник очень важный —мама более 50 лет преподавала фортепиано в музыкальной школе, которую мой папа много лет возглавлял, и вся их жизнь связана с воспитанием и обучением подрастающего поколения. Желаю нашим дорогим преподавателям благодарных учеников, адекватных родителей, энтузиазма и терпения в их нелёгком труде. Мы вас любим, помним и ценим все, что вы для нас сделали, дорогие наши! Будьте здоровы!!! — искренне призналась в любви к родным учителям и их коллегам «звезда».