Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о предварительных итогах по развитию промышленности в регионе.

— Важным индикатором, характеризующим ее состояние в регионе, является индекс промышленного производства. Как известно, данный показатель позволяет определить, как изменились объёмы производства по отношению к соответствующему периоду прошлого года, — отметил он.

Чиновник обьяснил, что в России индекс промышленного производства по полному кругу предприятий за январь – ноябрь 2021 года составил 105,2%. В Саратовской области его величина достигла 112,2%. Это четвертое место среди регионов ПФО после Ульяновской (117%), Кировской (113,3%), Нижегородской (113,2%) областей. На пятом месте – Республика Татарстан (108%).

Отмечается — опережающее развитие показывают обрабатывающие производства. Индекс по этому виду деятельности сложился на уровне 117,2% к 11 месяцам прошлого года.

— С таким результатом область занимает второе место среди регионов ПФО, где средний показатель равен 108,3%. Первое место у Ульяновской области (118,2%), третье – Кировская область (114%), затем – Нижегородская область (112,6%) и Республика Татарстан (110,2%), — подытожил Роман Бусаргин.