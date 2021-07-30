Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства при организации личного приема в управлении Пенсионного фонда РФ в Кировском, Октябрьском, Фрунзенском районах. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что сегодня, 30 июля 2021 года, в фойе управления находилось значительное количество граждан, направляющихся на личный прием, их начали принимать только после вмешательства представителя прокуратуры.

В фойе управления размещено объявление, что прием осуществляется только по предварительной записи, ближайшая дата которого 28 августа. Согласно требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

По результатам проверки прокуратурой района в управления было внесено представление об устранении нарушений.