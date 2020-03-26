Депутаты Саратовской областной думы Леонид Писной и Александр Санинский внесли законопроект, которым разрешается возвращать владельцу задержанный большегруз для ремонта.

По действующим правилам устранять поломки и изменять вес груза можно только на штрафстоянках. Законодатели предлагают разрешить водителям самостоятельно перемещать фуры с места остановки инспектором, если они мешают движению другого транспорта или пешеходов, и устранять причину задержания на месте.

Депутаты считают, что перевозчик должен иметь возможность круглосуточного доступа на стоянку, чтобы устранять неисправности.

— Если на штрафстоянке нет нужного оборудования и обустроенной площадки, то водителю нужно дать право перемещать транспортное средство туда, где есть технические возможности для ремонта. Сейчас он сделать этого не может, – говорит Александр Санинский.

В случае утверждения законопроекта владельцу также будут незамедлительно возвращаться тягачи, полуприцепы или прицепы, если те были помещены на штрафстоянку с основным транспортным средством. Кроме того, штрафстоянки должны будут находиться не дальше километра от пункта весового и габаритного контроля.