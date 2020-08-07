Сегодня, 7 августа, состоялось выездное совещание депутатов областной Думы, в ходе которого были осмотрены многоквартирные дома с квартирами, предназначенными для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

Депутат Леонид Писной представил свой объект — дом №48б на улице Романтиков, где его организация возвела 300 квартир, из них две трети продадут, а четверть пойдут для детей-сирот.

По здравоохранению тут полная… – поликлиника№ 17 ранее планировалась с охватом до 17 тысяч населения. Сегодня здесь проживают 67 тысяч взрослых и 20 тысяч детей. Планировали тут филиал, тут арендуют помещения, будем в следующем году открывать, все первые этажи не жилые, — отметил он.

Отмечено, что новые дома оборудованы кабелем для электроплит, которые выдаются жильцам под роспись. Жилплощадь для сирот и переселенцев снабжена отделкой и сантехникой.

Леонид Писной подчеркнул, что цена для типовых квартир не заинтересует строителей. В случае, если минстрой увеличит ее, желающих будет больше, иной будет отделка.

Он добавил, что следить за возведением должен специалист, а на предварительном этапе и общественность. В Энгельсе родители детей-инвалидов указали, какие неудобства есть для них в квартирах.

В этом году в четырех домах на улице Романтиков сдается 280 квартир. Это десятая часть от того, что застройщик предоставляет по госпрограммам, большая часть уходит переселенцам из аварийного жилья.

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