В Саратове, как и по всей стране, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не снижается. Пандемия внесла множество изменений во все сферы нашей жизни, в том числе в жизнь студентов вузов. Широко используются дистанционные образовательные технологии. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований стало одной из приоритетных задач обеспечения учебного процесса в вузах Саратовской области. О новых возможностях и ограничениях в жизни вуза рассказали студенты и сотрудники Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Студент второго курса факультета государственного и муниципального управления Максим Ризин: «Я с нетерпением ждал начала нового учебного года, хотя и понимал, что теперь наше обучение будет проходить по-другому – так и вышло. Но, несмотря на сложности, я привык перед входом в Институт надевать маску, проверять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Эти ежедневные процедуры уже стали образом нашей жизни не только в стенах Института, но и за его пределами.

Соблюдение санитарных норм продолжается и после занятий — в общежитии я всегда проветриваю комнаты и делаю влажную уборку, более тщательно слежу не только за своим самочувствием, но и за самочувствием соседей по комнате. Думаю, соблюдение всех установленных норм и позитивный настрой помогут пережить сложный период».

Студент второго курса факультета государственного и муниципального управления Алишер Сабуров: «Пандемия внесла свои коррективы в нашу учебную деятельность и досуг: запрещены массовые мероприятия, ограничено очное общение с другими студентами и преподавателями. Однако Институт предоставляет широкие возможности для продолжения насыщенной студенческой жизни, несмотря на введенные ограничения. Мы с ребятами активно принимаем участие в мероприятиях, проводимых с использованием дистанционных технологий; благодаря развитой инфраструктуре Института, занимаемся спортом на открытом воздухе».

— Преподаватели и сотрудники нашего Института обеспечивают минимальное нахождение студентов в учебных корпусах. Для сокращения контактов друг с другом был создан особый режим учебного процесса, который подразумевает гибрид очного и дистанционного обучения. Такой режим обучения требует большой ответственности и с нашей стороны: необходимо строго соблюдать санитарные нормы, находясь на очных занятиях в Институте, и в то же время четко выполнять задания, размещенные в информационно-образовательной среде. Тем не менее, гибридный формат обучения позволяет правильно распределить свое личное время и дает возможность взаимодействия с преподавателями по учебным вопросам, — поделилась студентка второго курса факультета государственного и муниципального управления Арина Денисова.

Доцент кафедры истории государства, права и международных отношений Олег Абакумов: «Следуя современным тенденциям, преподаватели Института продолжают использовать дистанционные образовательные технологии в новом учебном году. В сочетании с традиционным форматом обучения такой подход позволяет сохранить живой контакт со студентами, а также лучше изучить особенности применения дистанционных образовательных технологий и, конечно, сохранить здоровье. Неотъемлемой задачей является полное усвоение студентами учебного материала, а профессорско-преподавательский состав, в свою очередь, приложит максимум усилий для выполнения собственных обязанностей».

— В Институте в полной мере обеспечен противоэпидемиологический режим, в том числе: входной контроль с обязательным бесконтактным измерением температуры и обработкой рук дезинфицирующими средствами, дезинфекция и проветривание помещений, соблюдение масочного режима, расписание учебных занятий предусматривает минимальное нахождение обучающихся в корпусах Института, самоизоляция преподавателей старше 65 лет и другие меры.

На сегодняшний день в Институте три преподавателя и семь студентов имеют положительный тест на COVID-19, но это не повод расслабляться, а наоборот – повод усилить контроль за неукоснительным соблюдением необходимых профилактических мер. За почти два месяца регулярное использование средств индивидуальной защиты уже вошло в привычку у студентов и сотрудников и не вызывает дискуссий. Мы понимаем, что, только выполняя все санитарные нормы, неся ответственность перед окружающими, коллегами, друзьями и близкими, мы сможем победить опасный вирус, — подчеркнул директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев.