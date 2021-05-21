В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стартовал приём документов на программы магистратуры.

В связи с завершением срока действия ограничений, установленных приказом от 5 февраля 2021 года № 01.673, приём документов, необходимых для поступления на обучение по программам магистратуры, осуществляется в очном формате. Также сохранилась возможность подачи документов в дистанционном формате.

Документы, необходимые для подачи заявления: паспорт; диплом о высшем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; электронная фотография; для лиц, изменивших фамилию, имя, отчество при несовпадении данных из паспорта и диплома – подтверждающий документ; документы, подтверждающие индивидуальные достижения при их наличии.

Подача документов в дистанционном формате осуществляется на официальном сайте ПИУ РАНХиГС. Оставить заявление на поступление можно по адресу: Саратов, улица Московская, 164, кабинет 1141.

— Наряду с возможностью подать документы в удобном для себя формате, абитуриенты активно вступают в закрытый чат магистратуры и получают от специалистов всю актуальную информацию касательно приема. Внимание также отводится индивидуальному сопровождению абитуриентов, в ходе которого сотрудники факультета оперативно реагируют на появляющиеся запросы, что в дальнейшем дает свои позитивные результаты. Кроме того, абитуриенты могут записаться на пробное вступительное испытание и уже сейчас оценить свои возможности, – отметил декан факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Илья Константинов.