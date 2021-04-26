ПИУ РАНХиГС объявляет набор на программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации определена оператором в реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина стал площадкой федерального оператора по реализации проекта на территории Саратовской области. Всего в 2021 году регион должен обеспечить прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 2,589 тысячи человек.

В рамках проекта на базе Центра дополнительного образования Поволжского института управления организуется бесплатное обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей. Стать участником федерального проекта «Содействие занятости» и бесплатно пройти обучение с последующим трудоустройством могут: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости; безработные граждане; лица в возрасте 50-ти лет и старше; лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

ПИУ РАНХиГС предлагает пройти обучение по следующим программам профессиональной переподготовки — от 250 часов: Проектный менеджмент; Управление персоналом; Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг; Информационно-аналитическое и документационное обеспечение управления; Библиотечно-информационная деятельность.

Программы повышения квалификации — от 72 часов в рамках проекта реализуются по следующим направлениям: Управление рисками в системе экономической безопасности компаний; Навыки эффективного руководителя: управление процессами работы и персоналом; Основы управления проектами; Современные технологии управления персоналом; Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; Закупка товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.

С подробной инструкцией о подаче заявки и информацией о реализуемых программах Вы можете ознакомиться на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Дополнительное образование», далее – в подразделе «Федеральный проект «Содействие занятости».