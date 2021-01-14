Целью Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «СоциУМ» является не только выявление наиболее грамотных лиц в области обществознания, но и подготовка школьников к предстоящей сдаче Единого Государственного Экзамена. Напомним, что в декабре 2020 года состоялась первая образовательная сессия для учащихся 10-11 классов.

Образовательная сессия – это занятия по разделам из предмета «Обществознание» от ведущих преподавателей Поволжского института управления РАНХиГС, помогающих успешно пройти отборочный этап Конкурса в формате онлайн-тестирования, а также улучшить навыки для сдачи ЕГЭ по обществознанию.

Образовательные лекции Конкурса отличаются более углубленным изучением отдельных тем в рамках предмета, материал дополняет и расширяет знания учащихся, полученные в школе.

— Институт старается сделать все возможное, чтобы помочь старшекласснику подготовиться к сдаче Единого Государственного Экзамена и поступлению в вуз. Учитывая, что большинство школьников сейчас находятся на дистанционном обучении, мы понимаем, насколько важны дополнительные занятия. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав нашего Института дает возможность расширить и углубить имеющиеся знания, хорошо подготовиться к предстоящей сдаче ЕГЭ по обществознанию, – отметила начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова.

Отметим, что в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «СоциУМ» 20 и 21 января 2021 года в очном и дистанционном форматах пройдет вторая образовательная сессия.

Осуществить регистрацию на мероприятие Вы можете на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы».