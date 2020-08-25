19-23 октября Поволжский институт управления РАНХиГС совместно с Высшей школой государственного управления и финансов немецкого города Людвигсбурга присоединяются к проведению Российско-Германской неделе научных онлайн-проектов «Государственная поддержка семьи в России и Германии» в рамках «Германо-Российского перекрестного года научно-образовательных партнерств 2018-2020».

Главная цель Недели: укрепление профессиональных компетенций при реализации совместных научных проектов. В рамках предстоящей недели предполагается обсуждение проблем жизнедеятельности семьи и семейной политики в России и Германии, планируется осветить темы укрепления в российском обществе семейных ценностей, формирования в общественном сознании позитивного отношения к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социализации и адаптации детей-сирот, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в рамках Десятилетия детства.

Заявки и работы принимаются до 31 августа 2020 года в Центре международных программ и проектов Поволжского института управления РАНХиГС.

Более подробную информацию о Неделе вы можете найти на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы».