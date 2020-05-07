7 мая 2020 года в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Поволжском институте управления РАНХиГС состоится спектакль по пьесе Олега Богаева «Марьино поле» в исполнении Театральной студии «Слово» — двукратных обладателей ГРАН-ПРИ театрального направления Российской Студенческой Весны.

Пьеса «МАРЬИНО ПОЛЕ» — сказочно-фантастический, историко-ностальгический рассказ о приключениях трех деревенских старух.

«…Кроме столетних Марьи, Серафимы и Прасковьи, в далекой деревне давно уже никто не живёт. Марья собралась помирать и, уж, совсем было попрощалась со своими подругами, как вдруг во сне явился ей муж — такой, каким в последний раз она его видела в 1941-м, и велел вставать, идти на станцию встречать поезд с припозднившимися бойцами. На нем должны прибыть с фронта и мужья соседок — Серафимы и Прасковьи. И все-все, на кого больше полувека назад пришли похоронки…»

Трансляция спектакля начнется 7 мая в 16:00 на сайте Поволжского института управления РАНХиГС.