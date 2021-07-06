Центр развития карьеры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС оказывает содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников. В непростых условиях пандемии студенты и выпускники получают помощь в своём профессиональном развитии и приглашения на работу. Итогом этой работы можно назвать количество трудоустроенных выпускников Института, равное 83 процентам, что, несмотря на серьёзную эпидемиологическую обстановку, является высоким показателем.

Работа, ведущаяся Центром развития карьеры, заключается в содействии занятости выпускников и студентов Института и взаимодействии с работодателями в вопросах трудоустройства. Специалисты Центра общаются с выпускниками, предоставляя им вакансии, после чего они самостоятельно ведут диалог с работодателями. Кроме того, данное структурное подразделение также осуществляет постдипломное сопровождение, ведя работу с выпускниками, не успевшими трудоустроиться после выпуска.

Традиционно приглашения на работу начинают поступать в период обучения студентов, преимущественно на последнем курсе. Затем с июля, когда выпускники получают диплом, по август идёт максимальное количество вакансий и заявок на молодых специалистов Института. Зимой начинается вторая волна приглашений.

В этом году Центр развития карьеры ведёт работу со студентами по нескольким направлениям. Прежде всего, с начала первого курса обучения представители Центра знакомят студентов с деятельностью структурного подразделения, а также возможностями летних подработок и профессиональных стажировок. Информирование обучающихся касательно новых вакансий, мероприятий или встреч с работодателями может осуществляться через специалистов подразделения, курирующих факультеты, посредством уведомления старост учебных групп или передачи информации в социальных сетях.

Отдельного внимания заслуживают различные проекты, благодаря которым студенты могут легче определиться с местом трудоустройства. Обучающиеся, желающие поближе познакомиться с какой-либо из организаций-партнёров, могут поучаствовать в виртуальной экскурсии по ней в рамках проекта «Гид по организациям». Тем, кто желает стать лучшим студентом или выпускником и составить кадровый резерв Института, может помочь проект «Золотой кадровый банк – золотым работодателям». В случае если студент решил попробовать свои силы в какой-либо организации во время учёбы, для него всегда открыт проект «Стажёр». В решении бизнес-задач с организацией и изучении банковской или коммерческой сферы обучающиеся могут попрактиковаться благодаря проекту «Кейс-чемпионат».

В это непростое время количество мероприятий, которые были проведены со студентами при условии пандемии и снижения активности организаций, оставалось на высоком уровне. Так, до пандемии проводилось около 150 карьерных мероприятий с разными вариантами взаимодействия студентов и организаций. В этом учебном году, согласно подсчёту, было проведено 152 мероприятия, что говорит об отсутствии снижения активности всех заинтересованных сторон.

— Первоочередным планом на следующий год является наше стремление поддерживать количество проводимых карьерных мероприятий. На более высоком уровне организовывать их в смешанном формате и по максимуму стараться проводить очные встречи студентов и работодателей. Также мы планируем развивать проекты и привлекать к ним активных студентов. И, конечно, с первого курса показывать обучающимся возможности взаимодействия с организациями, – рассказала о дальнейших перспективах директор Центра развития карьеры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Елена Потапова.