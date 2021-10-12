23 октября 2021 года в 13:00 Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится в очном формате.

На мероприятии гости смогут получить информацию обо всех направлениях подготовки и специальностях, на которые Поволжский институт управления будет вести приём в 2022 году, узнать о стажировках в органах власти, о предоставлении общежития и получении стипендий, о дальнейшем трудоустройстве выпускников Академии, о студенческих международных программах и обучении за рубежом, о внеучебной деятельности.

Участников ждут экскурсия по кампусу Президентской академии, презентация всех направлений подготовки и специальностей, реализуемых в вузе, выступления деканов факультетов и руководства Института.