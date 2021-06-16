Для поступающих на специальность «Таможенное дело» Центр подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС объявил набор слушателей на 30-часовую программу для подготовки к вступительному испытанию профессиональной направленности «Экономика».

Программы курсов составлены ведущими преподавателями ПИУ РАНХиГС. Все вопросы, рассматриваемые на занятиях, внесены в программу вступительного испытания по «Экономике».

— Курсы дают возможность будущим первокурсникам получить более глубокое представление о ключевых экономических понятиях и процессах. Не секрет, что в рамках школьной программы зачастую экономический блок рассматривается не в достаточном объеме. На курсах слушатели рассмотрят и углубят свои знания по таким темам, как «Экономика и экономическая наука», «Конкуренция и модели современного рынка», «Факторы производства и факторные доходы». Будущие экономисты научатся понимать и решать экономические задачи по основам организации и управления внешнеэкономической деятельностью. Стать слушателем курсов – это значит не только хорошо сдать дополнительное вступительное испытание, но и подготовиться к успешному усвоению некоторых экономических дисциплин первого курса обучения, – отметила начальник отдела по работе с абитуриентами Президентской академии Марина Прохорова.

Оставить заявку на курсы можно на официальном сайте Института или позвонив в приёмную комиссию по номерам: +7-800-234-84-64, +7-845-265-37-30.

Приём заявок осуществляется до 2 августа.

Занятия будут проходить в очном формате по адресу: Саратов, улицы Московская, 164, и дистанционном формате с помощью инструмента видеосвязи Zoom.