В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся День открытых дверей, который посетили более 400 школьников и их родителей, проживающих не только в Саратове и Энгельсе, но и в районах Саратовской области, а также в Самарской, Пензенской и Волгоградской областях.

Присутствующие ознакомились с инфраструктурой Института, узнали об условиях проживания в общежитиях и технической оснащённости учебных аудиторий. В роли экскурсоводов выступили студенты, которые также поделились личными впечатлениями от обучения.

Гостей ознакомили с особенностями и нововведениями приёмной кампании 2022 года. В рамках образовательной выставки, где на одной площадке собрались руководители образовательных программ, деканы и студенты факультетов, была представлена информация о преимуществах обучения по реализуемым направлениям подготовки и специальностям, о стажировках и карьерных перспективах выпускников, о студенческих международных программах, о внеучебной деятельности Института. Специально для будущих абитуриентов и их родителей была организована выставка Интерактивного музея военно-исторической реконструкции под руководством Сергея Паниковского.

Также в рамках Дня открытых дверей был проведён Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ, основная цель которого — запустить в России круговорот добра. Волонтёры Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ реализуют данное мероприятие для того, чтобы приобщить как можно больше россиян к культуре взаимопомощи.

Важной частью мероприятия для родителей стала встреча с руководством Института — директором Виктором Чепляевым и заместителем директора Еленой Сергеевой, в ходе которой гости смогли узнать о всех тонкостях и особенностях Правил приёма в текущем году, получить ответы на множество интересующих вопросов.

Мероприятие позволило также подвести итоги регионального конкурса «Нам здесь жить: молодёжь и местное самоуправление». Заместитель министра по делам территориальных образований Саратовской области Александр Милованов вручил дипломы победителям и пожелал им не только достойно сдать ЕГЭ, но и успешно поступить в Президентскую академию.

На сцене Театрального зала были награждены дипломами и памятными сувенирами победители Открытых интеллектуальных конкурсов РАНХиГС «Социум», «Президентская академия зажигает звёзды» и «Столыпинская олимпиада Поволжского института управления РАНХиГС». Учащиеся 11 классов получили не только дипломы и памятные сувениры, но и сертификаты на дополнительные 7 баллов к ЕГЭ в рамках учёта индивидуальных достижений поступающих.

Официальная часть мероприятия сменилась такими мероприятиями, как: «Антистресс-тренинг: подготовка к ЕГЭ», экономическая игра «Ловушка для инвестора», коммуникативная деловая игра «МедиаМастер», интерактив «Навыки будущего»: soft-skills party. Они помогли будущим абитуриентам определиться с выбором профессии и правильно настроиться на сложный период сдачи экзаменов.

Всех присутствующих пригласили на родительское собрание, которое будет проходить 17 июня в 18:00 на площадке Поволжского института управления РАНХиГС (г. Саратов, ул. Московская, 164). В рамках собрания разберут самые сложные аспекты Правил приёма 2022 года и расскажут, как обойти «подводные камни» приёмной кампании.