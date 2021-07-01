Международная деятельность является одной из активных направлений работы со студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Ежегодно студенты Института проходят стажировки и семестровое обучение в зарубежных высших учебных заведениях.

В качестве принимающей стороны выступают 16 вузов-партнеров ПИУ РАНХиГС. Новым партнёром для Института является Высшая школа технических и экономических наук из Берлина, с которой в октябре 2020 года было подписано Соглашение об академическом обмене. Документ посвящён обмену студентами и направлен на расширение профессиональных компетенций обучающихся. Каждый вуз может рекомендовать к обмену двух студентов очной формы обучения на программы бакалавриата на один академический семестр в сферах экономики, бизнеса, менеджмента и других.

— Вузы-партнёры предоставляют возможности для укрепления знаний иностранного языка, доступного получения знаний, организовывают лекции и практические мероприятия, где студенты из разных стран могут обмениваться опытом, а также получить необходимые навыки и компетенции для профессиональной деятельности, – отметила директор Центра международных программ и проектов ПИУ РАНХиГС Наталья Бобарыкина.

В феврале 2021 года студенты Президентской академии Анастасия Воробьёва и Владислав Зыков успешно прошли предварительный отбор, включавший в себя прохождение теста на владение немецким языком и собеседование с представителями Высшей школы технических и экономических наук. Их обучение началось уже в марте.

Весь учебный процесс в Высшей школе осуществляется в дистанционном формате. Несмотря на это, онлайн-обучение позволяет студентам эффективно понимать и разбирать предлагаемый материал.

Каждый день у студентов проходит по два-три занятия.

— На каждой паре преподаватель даёт различные задания, причем все они групповые, то есть нас соединяют с другими студентами из группы, и все сообща решают кейс. Но это не означает, что можно сидеть и молчать, преподаватель наблюдет за активностью студентов, задает вопросы. Семинары дали хорошую возможность для знакомства с другими студентами из Высшей школы. После занятий мы проводим время оффлайн, – рассказала об учебном процессе Анастасия.

Экзамены студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина будут сдавать по пяти дисциплинам, которые пройдут в формате онлайн-тестирования. Их обучение в Германии подойдёт к концу в июле.

Отметим, что обучение в зарубежных вузах-партнёрах является бесплатным, а проживание обеспечивает принимающая сторона. От студента, претендующего на зарубежную образовательную поездку, требуется знание иностранного языка для коммуникации с представителями другой страны.