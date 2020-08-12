В Межрегиональном методическом центре по Саратовской области, основанном на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, завершилось обучение 50 педагогов Саратовской области по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся».

Обучение проходило в рамках проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов и администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности», который реализуется с 2016 года.

Для более эффективного использования возможностей цифровых сервисов для обучения школьников в сложившихся условиях обучение было дополнено практическими занятиями по освоению таких цифровых сервисов, как Jamboard и Trello.

В режиме видеоконференции защиту итоговых работ оценивала комиссия в составе: консультанта-координатора работ по реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Саратовской области, доктора экономических наук, профессора Наталии Митяевой; главного экономиста экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Юлии Ивановой; руководителя Межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Саратовской области, заместителя директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидата экономических наук Виктории Коротиной; старшего методиста Межрегионального методического центра, заместителя директора ПИУ РАНХиГС, доктора социологических наук, профессора Ирины Ивановой.

— В условиях действующих ограничительных мер, подготовка педагогов продолжается в онлайн-режиме реального времени с использованием Интернет-технологий: онлайн-лекции, групповые занятия и защита проектов. Такой формат обучения не только формирует новые компетенции педагогов в области финансовой грамотности, но и расширяет возможности использования информационных технологий и цифровых сервисов в образовательном процессе, — уточнила руководитель Межрегионального методического центра, заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина.

Впервые занятия проводились в формате видеоконференции. Обучение включало не только лекционные занятия, но и работу в группах. В результате было разработано десять методических разработок уроков по конкретным темам финансовой грамотности для разных уровней основного общего образования.

Результаты опроса показали, что педагоги высоко оценили эффективность программы повышения квалификации в новом формате.