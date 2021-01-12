Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Единая программа подготовки арбитражных управляющих».

Действующее законодательство Российской Федерации предъявляет достаточно серьезные требования к уровню профессиональной компетенции, знаний и навыков арбитражного управляющего, поскольку от него зависит эффективность решения проблем, возникших в ходе банкротства, и соблюдение законных прав и интересов кредиторов. С этой целью в настоящий момент в России действует Единая программа подготовки арбитражных управляющих, утвержденная приказом Минэкономразвития России.

Основные модули программы: Правовое обеспечение процедур банкротства; Законодательство Российской Федерации о банкротстве; Экономическое обеспечение деятельности арбитражного управления и деятельности арбитражных управляющих; Законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности; Практика деятельности арбитражного управляющего.

Начало обучения: 1 февраля 2021 года.

Обучение осуществляется по очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Слушателям, успешно закончившим обучение, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве.

— Программа реализуется при участии представителей Министерства юстиции Российской Федерации, опытных преподавателей и практиков ПИУ РАНХиГС. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой программа проходит в очно-заочном формате с использованием дистанционных образовательных технологий. Это позволяет слушателям из других городов России более комфортно проходить обучение и приезжать в Саратов исключительно на период сдачи экзамена, – прокомментировала научный руководитель программы, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Перепелкина.