23 апреля 2022 года в 13:00 Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится в очном формате.

На мероприятии гости ознакомятся с особенностями и нововведениями приёмной кампании 2022 года. В рамках образовательной выставки, где на одной площадке соберутся руководители образовательных программ, деканы и студенты факультетов, можно будет получить информацию о преимуществах обучения по реализуемым направлениям подготовки и специальностям, о стажировках и карьерных перспективах выпускников, о студенческих международных программах, о внеучебной деятельности Института.

Также в рамках Дня открытых дверей будущих студентов ждут уникальные тренинги, которые помогут им не только определиться с будущей профессией, но и правильно подготовиться к предстоящим экзаменам.

Зарегистрироваться на День открытых дверей и выбрать «свой» интерактив можно на официальном сайте ПИУ РАНХиГС (piu.ranepa.ru).