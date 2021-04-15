24 апреля в 12:00 Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС открывает свои двери для будущих абитуриентов и их родителей.

На мероприятии Вы сможете узнать, что нужно для поступления в Институт; получить информацию о всех направлениях подготовки и специальностях, по которым объявлен приём на обучение в 2021 году; узнать о стажировках в органах власти; о предоставлении общежития и получении стипендий; о дальнейшем трудоустройстве выпускников Академии; о студенческих международных программах и об обучении за рубежом; о внеучебной деятельности.

В 12:00 будет дан старт Вашему знакомству с образовательными программами ПИУ РАНХиГС; в 12:45 состоится встреча с руководством Института, на которой Вам расскажут о преимуществах обучения и особенностях приёмной кампании 2021 года; с 13:30 будут проходить игры, тренинги и профориентационное тестирование.

Зарегистрироваться на День открытых дверей Вы можете на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/).