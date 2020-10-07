Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает учащихся старших классов и выпускников системы среднего профессионального образования на курсы для подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Производится набор на курсы по 80 и 100-часовой программе по следующим предметам: русский язык — по вторникам — с 16:00 до 19:00; история; обществознание — по пятницам — с 16:00 до 19:00; математика.

Программы обучения позволят слушателям закрепить, систематизировать и углубить имеющиеся знания. Обучение ведут высококвалифицированные преподаватели высшей категории, а также эксперты предметных комиссий по ОГЭ/ЕГЭ с многолетним стажем педагогической деятельности.

Дополнительно в программу курсов входит участие в проекте «Стань студентом уже сейчас», позволяющее бесплатно посещать занятия у ведущих преподавателей ПИУ РАНХиГС на различных направлениях подготовки и специальностях.

Набор слушателей на курс по подготовке к ЕГЭ проводится до 15 октября 2020 года, а до 1 ноября 2020 года осуществляется прием на курс по подготовке к сдаче вступительных испытаний, проводимых Президентской академией самостоятельно.

В завершение обучения выдается сертификат о прохождении курсов.

Более подробную информацию о курсах можно узнать на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, во вкладке «Поступающим», в разделе «Подготовка к ЕГЭ и вступительным испытаниям».