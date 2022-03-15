Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит набор на программы повышения квалификации «Производство по делам об административных правонарушениях» и «Антикоррупционные инструменты в осуществлении контрольно-надзорной деятельности».

В рамках первой программы участники узнают об основах правовой регламентации производства по делам об административных правонарушениях, о порядке пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, об основаниях и применении мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. В результате обучения слушатели сформируют навыки и умения грамотно составлять протоколы и выносить постановления по делам об административных правонарушениях, производить административное расследование и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Вторая программа включает в себя изучение основ правового регулирования процессов противодействия коррупции; ограничений и требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, мер по выявлению и урегулированию причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе; методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственных органов.

По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

Оставить заявку на участие в программах повышения квалификации можно до 1 апреля 2022 года на официальном сайте ПИУ РАНХиГС (piu.ranepa.ru). Обучение начнётся 5 апреля 2022 года и будет проходить в заочной форме.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону: (8452) 65-37-60, или по адресу электронной почты: centrdo-piu@ranepa.ru (Центр дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС).