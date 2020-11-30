Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, учащихся 10-11 классов принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Публичное управление в России: национальные цели и стратегические задачи».

Акцент конференции направлен на обсуждение национальных целей и стратегических задач публичного управления в Российской Федерации. В современных условиях необходимо проанализировать правовые, социально-культурные, гражданско-политические, экономические и этнокультурные особенности политической среды и системы ценностей реформируемой модели государственного управления.

Интерес к конференции определяется, в том числе, возросшими требованиями к качеству публичного управления со стороны гражданского общества, непосредственным изучением, разработкой моделей добросовестного и антикоррупционного поведения чиновников, в более широком смысле – норм и принципов служебной профессиональной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих.

— Для студентов и школьников, которых наш Институт приглашает к участию в конференции, важно формируемое понимание того, что реагирование на общественные запросы и ожидания, вызовы реальной жизни населения, требования отдельных социальных групп, потребности отдельного индивида как члена гражданского общества и человеческого ресурса страны является неотъемлемым компонентом эффективного государственного управления, ориентированного на результат и интересы граждан, – прокомментировал значимость предстоящего мероприятия начальник научно-организационного отдела ПИУ РАНХиГС Олег Абакумов.

Конференция состоится 15-16 декабря 2020 года.

Регистрация на конференцию осуществляется до 5 декабря 2020 года на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Анонсы».

В зависимости от эпидемиологической ситуации мероприятие полностью или частично будет проводиться с использованием дистанционных технологий.