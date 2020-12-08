Поволжский институт управления объявляет о начале регистрации на Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС «Статус по праву» для обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета.

Конкурс направлен на повышение правовой грамотности в молодежной среде, выявление и поддержку лиц, проявляющих выдающиеся способности в области юриспруденции.

Победители и призеры конкурса получат десять дополнительных баллов в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении на программы магистратуры в ПИУ РАНХиГС в 2021 году.

—Конкурс «Статус по праву» был инициирован факультетом политико-правового управления ПИУ РАНХиГС и уже третий год успешно реализуется юридическими кафедрами при активной организационной и информационной поддержке отдела по работе с абитуриентами. Уникальность конкурса состоит в том, что студент, победитель конкурса, приобретает право на получение нового статуса – магистранта Поволжского института управления. Конкурентное преимущество, обеспеченное 10 призовыми баллами, при поступлении на бюджетную основу, является отличной мотивацией для людей, выстраивающих личную образовательную траекторию. Можно констатировать, что студенты вузов Саратова уже не один год удачно пользуются такой возможностью и становятся магистрантами на ведущих направлениях Института, – отметила преимущества конкурса декан факультета политико-правового управления Поволжского института управления РАНХиГС Елена Стриганкова.

Осуществить регистрацию на конкурс можно на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (piu.ranepa.ru).

Отборочный этап (регистрация и онлайн-тестирование) проходит со 2 ноября по 12 декабря 2020 года. Заключительный этап (онлайн-тестирование) будет организован 15 декабря 2020 года.