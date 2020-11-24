Центр развития карьеры Поволжского института управления РАНХиГС приглашает всех желающих принять участие в мероприятии «День 1С: Карьеры», которое состоится 30 ноября 2020 года.

Участие в онлайн-мероприятии поможет студентам и выпускникам узнать о возможностях трудоустройства и адаптироваться к рынку труда, а учебному заведению – наладить взаимодействие с бизнес-средой.

Событие в первую очередь интересно для экономических специальностей: работа в индустрии «1С» позволяет специализироваться как в области разработки, программирования и сопровождения информационных систем, так и в области управленческого и бухгалтерского консалтинга, преподавательской деятельности и менеджмента.

Студенты уже во время обучения смогут приобрести полезный опыт, проявить себя в реальном деле, и в течение нескольких лет достичь профессионального и карьерного роста до ведущих специалистов и даже руководителей проектов.

Участников ожидает насыщенная программа: погружение в сферу «1С», рассказ о ситуации, возможностях и перспективах работы в индустрии; образовательные лекции и мастер-классы, деловая игра о современных технологиях и инвестициях; экспресс-собеседования с компаниями-партнерами «1С» для желающих пройти стажировку или найти работу в индустрии «1С»; бесплатная сдача сертификаций 1С: Профессионал; розыгрыш призов.

— «День 1С: Карьеры» – это уникальная площадка, направленная на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников. На протяжении двух лет для всех студентов это является прекрасной возможностью приобрести опыт общения с работодателями крупнейших организаций, государственных и коммерческих структур, протестировать свои компетенции, насколько они соответствуют современным требованиям, определиться со своим первым местом работы, решить вопросы, связанные с прохождением практики или стажировки, — отметила заведующий сектором анализа рынка труда Центра развития карьеры ПИУ РАНХиГС Лидия Кузьмина.

Регистрация на мероприятие осуществляется до 29 ноября 2020 года на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы».