Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС предоставляет всем абитуриентам возможность пройти пробное вступительное испытание в магистратуру.

Вопросы формируются рандомно на базах прошлогодних тестов и представляют собой аналог вступительных испытаний 2020/2021 учебного года. Прохождение пробного тестирования осуществляется на той же платформе, что и экзаменационное, поэтому у участников также появляется возможность ознакомиться с интерфейсом и механизмом работы портала.

После прохождения пробного тестирования всем участникам будет разослана программа вступительного испытания с актуальными источниками литературы и тематикой тестов для подготовки к поступлению. Кроме того, по желанию абитуриент может получить развернутые комментарии и рекомендации для дальнейшей самостоятельной подготовки к получению второй ступени образования.

Напомним, что прием на факультет магистратуры и аспирантуры в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стартует 18 мая 2020 года.

Подробности по телефону: 8(8452) 65-37-21.